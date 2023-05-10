ضبط كميات من الفراخ "المحقونة بالسرنجات" فى سوق حى الزهور ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كميات من الفراخ "المحقون بالسرنجات" بسوق منطقة "على بن أبى طالب" فى حى الزهور.

وشنت إدارة تموين غرب بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة على سوق" على بن أبى طالب"، لتحقق فى وقائع حقن الدواجن بالمياه إحدى وسائل الغش بدائرة حى الزهور.

وأكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه بعد تعدد الشكاوى عن وقائع غش أوزان الدجاج بحقنها بسرنجات المياه داخل المجازر غير المرخصة ومحال بيع الدواجن، تم تشديد الرقابة على تلك المحال للوقوف على مدى صحة هذه الشكاوى، وذلك بإشراف من محمد حلمى وكيل مديرية التموين بالمحافظة.

وتم تشكيل حملة بالتنسيق بين إدارة تموين غرب بقيادة هانى شاكر مدير الإدارة والعميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين وقوة سرية مرافقة.

تبين بالتفتيش أن العمال يقومون بتركيب السرنجات الطبية فى خرطوم المياه ثم يتم وضع سن السرنجة فى «فخذ» الدجاجة، وعندما يشتريها المواطن يتم تسريب المياه منها أثناء الطهى ليكتشف أن وزنها نقص إلى النصف مما يؤدى إلى إصابة الدجاج بأنواع عديدة من البكتيريا، مثل "ستاف" و"سالمونيلا"، وفقدان القيمة الغذائية بسبب الرطوبة التى تتعرض لها الأنسجة وتحلل الأنسجة البروتينية.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.