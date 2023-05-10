اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 08:06 م
أكرم القصاص
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شركة طيران توفر "خدمة النوم" لركابها خلال الرحلات بـ380 دولارًا

الأربعاء، 10 مايو 2023 07:49 م
شركة طيران توفر "خدمة النوم" لركابها خلال الرحلات بـ380 دولارًا طيران - أرشيفية
وكالات

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قررت شركة الطيران الوطنية النيوزيلندية توفير حل فريد من نوعه لركابها، وذلك بالسماح لهم بـ"استئجار" سرير للنوم عليه خلال الرحلة.
 
وأعلنت "إير نيوزيلندا" أنها ستوفر لركابها على متن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الثماني الجديدة، أسرّة للنوم لمدة 4 ساعات، ضمن كبائن من طابقين تتسع لـ6 أشخاص، تعرف بـ"سكاي نيست".
 
ووفقا للشركة، ستشمل كل "كابينة" وسادة وملاءات وبطانية، وسيتم تغيير هذه الأشياء بين المستخدمين المختلفين، لمدة 30 دقيقة بين الجلسات.
 
وتتوفر الخدمة لركاب الدرجة السياحية، الذين عادة يعانون بسبب المساحات الضيقة بين المقاعد.
 
وبخصوص السعر، قال مسسؤولون بالشركة إنه سيصل إلى 380 دولارًا أمريكيًا

نيوزلندا

طيران نيوزلندا

خدمة النوم

رحلات طيران



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