شركة طيران توفر "خدمة النوم" لركابها خلال الرحلات بـ380 دولارًا

وكالات

قررت شركة الطيران الوطنية النيوزيلندية توفير حل فريد من نوعه لركابها، وذلك بالسماح لهم بـ"استئجار" سرير للنوم عليه خلال الرحلة.

وأعلنت "إير نيوزيلندا" أنها ستوفر لركابها على متن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الثماني الجديدة، أسرّة للنوم لمدة 4 ساعات، ضمن كبائن من طابقين تتسع لـ6 أشخاص، تعرف بـ"سكاي نيست".

ووفقا للشركة، ستشمل كل "كابينة" وسادة وملاءات وبطانية، وسيتم تغيير هذه الأشياء بين المستخدمين المختلفين، لمدة 30 دقيقة بين الجلسات.

وتتوفر الخدمة لركاب الدرجة السياحية، الذين عادة يعانون بسبب المساحات الضيقة بين المقاعد.

وبخصوص السعر، قال مسسؤولون بالشركة إنه سيصل إلى 380 دولارًا أمريكيًا