اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 06:35 ص
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سعر الفواكه فى الأسواق تسجل استقرار ملحوظ

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:00 ص
سعر الفواكه فى الأسواق تسجل استقرار ملحوظ فاكهة
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء، ملحوظا، حيث تراوح سعر العنب الأصفر والأحمر 25 جنيها إلى 35 جنيها، والتفاح من 5 إلى 25 جنيها والجوافة 6 الي 12 الفراولة من 7 إلى 10 جنيهات والكنتالوب من 5 إلى 10 جنيهات والبطيخ 8 إلى 10 كيلو السعر 32 إلى 40 جنيها

والخوخ من 5 إلى 15 جنيها والموز البلدي من 5 إلى 8 جنيهات في الجملة، اناناس يسجل 50 جنيها والكيوى 26 جنيها ، الافوكادو من 50 إلى 80 جنيها والتفاح الأمريكي 18 الي 30 جنيها والدوم من 20 إلى 40 جنيها والكمثرى المستوردة من 30 إلى 70 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الشمام من 6 إلى 9 جنيهات في سوق الجملة ، ووبلغ سعر الكريز 50 جنيها والباباز من 5 إلى 9 جنيهات وسجل سعر البلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبلح التلاجة 4 إلى 10 جنيهات وبلغ سعر المانجو المستورد سوداني 40 إلى 70 جنيها

 


الفاكهة

الخضروات

الخضار والفاكهة

سعر الفاكهة



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