اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زعيم كوريا الشمالية يهنئ روسيا بمناسبة الاحتفال بيوم النصر

الأربعاء، 10 مايو 2023 08:00 ص
زعيم كوريا الشمالية يهنئ روسيا بمناسبة الاحتفال بيوم النصر كيم جونج أون
ا ش ا

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هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الثلاثاء، روسيا بمناسبة الاحتفال بيوم النصر، وذلك في رسالة بعث بها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
 
وقال كيم - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "النصر هو تقليد متأصل في روسيا، وسوف يسطع مجد النصر في التاريخ ويستمر إلى الأبد مع روسيا حتى عندما يمر الوقت وتتغير الأجيال".
 
وتعد كوريا الشمالية هي واحدة من عدد قليل من الدول التي أظهرت دعما مباشرا للحرب الروسية على أوكرانيا، وألقت باللوم على الولايات المتحدة والغرب في الحرب.
 

كوريا الشمالية

كيم جونج اون

يوم النصر فى روسيا

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