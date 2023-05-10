زراعة الدقهلية تشن حملات على مصانع الأعلاف.. وضبط مبيدات غير مرخصة

وجه الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، لعمل حملات دورية لضبط الرقابة على سوق المبيدات على مستوى المحافظة، وتوفير مبيدات جيدة تقوم بدورها فى مكافحة الآفات والحشرات، وضبط المخالفين والمتلاعبين فى تلك الصناعة المهمة، وتم تشكيل حملة بقيادة المهندسة سلوى حسين، وبمرافقة شرطة البيئة والمسطحات بناحية بلقاس، وهى ضمن سلسلة من الحملات الدورية التى تقوم بها مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية.

وأثناء مرور الحملة على عدد من المحلات والمخازن وأماكن بيع المبيدات، تم ضبط مبيدات غير مسجلة بمحل ومخزن غير مرخصة وتم تسليم التقرير للشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شن الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، يرافقه المهندس محمدالسيد مدير عام الزراعة، والمهندس محمد فوزي مدير إدارة الإنتاج الحيوانى، حملات مفاجئة على مصانع الأعلاف، للتاكد من عدم وجود قمح بالمصانع والتزامها بصناعة العلف بالتسجيلات الصادرة لها من الوزارة والتنبيه بعدم استخدام القمح نهائيا حتى لا يتعرض المصنع للغلق والمساءلة القانونية.



