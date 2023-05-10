روسيا وكازاخستان تعقدان محادثات رفعية المستوى بشأن توسيع نطاق الشراكة

ا ش ا

أعلنت الرئاسة الكازاخستانية، الثلاثاء، أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى روسيا، مُشيرة إلى أن الرئيسين شددا على الحاجة إلى تطوير الشراكة بشكل أوسع بين البلدين.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية رُسلان زيلديباي، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية بأنه " خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية، أجرى الرئيس قاسم جومارت توكاييف محادثة شاملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".. مُضيفًا أن الجانبين تطرقا أيضَا إلى القضايا الثنائية الملحة في الاجتماع.

وأضاف: "لقد شدد الزعيمين على الحاجة إلى زيادة تطوير الشراكة على نطاق واسع من العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل الذي يصب في مصلحة شعبي البلدين".

يُشار إلى أن توكاييف غادر إلى روسيا في زيارة عمل يومي 8 و9 مايو بدعوة من الرئيس الروسي، وحضر توكاييف في وقت سابق من اليوم عرضًا في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى 78 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. كما شارك في حفل وضع الزهور على قبر الجندي المجهول عند جدار الكرملين.