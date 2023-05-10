رئيس جهاز دمياط الجديدة يبحث مع رئيس جمعية المستثمرين تعزيز سبل دعم الصناعة

دمياط معتز الشربيني

التقى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين والنائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمقر جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة.

واستعرض خلف الله نبذه عن المنظمة الصناعية وامتدادها والتى يبلغ مساحتها 608 أفدنة، وقال إن عدد المشروعات المنفذه 720 مشروعًا ومشروعات صغيرة، وورش بإجمالى 112 تستهدف فرص عمالة حوالى 38 ألف فرصة عمل بإجمالى استثمارات 70 مليار جنيه .

وقدم رئيس الجهاز درع الجمعية، متمنيا مزيد من التوفيق والسداد لخدمة المدينة ودفع عجلة الاستثمار مع الوعد فى تطبيق خطة ترقيم المحاور بالمنطقة الصناعية بصورة عاجلة ودعم المستثمرين فى تنمية شاطىء دمياط الجديدة.