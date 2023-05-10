اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 05:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ضمن جولاته الترويجية الأوروبية..

رئيس اقتصادية قناة السويس يتوجه لأمستردام لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:20 م
رئيس اقتصادية قناة السويس يتوجه لأمستردام لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء أمس، متجهاً إلى العاصمة الهولندية أمستردام ،ضمن جولاته الأوروبية لاستقطاب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020/2025، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
 
ويشارك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى الهيدروجين الأخضر -مشروعات القارة الإفريقية- حيث يعرض رؤية المنطقة ضمن استراتيجية الدولة المصرية في توطين مشروعات الوقود الأخضر واستخداماته في قطاعات متنوعة، وخطط الهيئة في هذه المشروعات خاصة بعد توقيع 19 اتفاقية إطارية مع كبرى الشركات العالمية في إقامة مشروعات لصناعات الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة، من إجمالي 23 مذكرة تفاهم تم توقيعها في مشروعات الوقود الأخضر، ليلتقي كبرى الشركات الهولندية العاملة في الطاقة خلال زيارته وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة.
 
على جانب آخر، تتضمن الجولة الترويجية لقاءات مشتركة مع الجانب الهولندي خاصة مسئولي ميناء روتردام أكبر الموانئ الأوروبية فى العالم  لبحث سبل التعاون المشترك بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال.
 
الجدير بالذكر ،أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضعت خطة ترويجية خلال العام الجاري تستهدف جولات ترويجية خارجية لطرق أبواب الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية وغيرها المستهدف جذب استثمارات من كبرى  الشركات في صناعات متنوعة للاستثمار  داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الإقتصاد

جولات ترويج



الموضوعات المتعلقة

حصيلة حركة التداول بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنهاية 2022.. إنفوجراف

الإثنين، 01 مايو 2023 09:27 م

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع نظيره الياباني.. كيشيدا: مصر تمتلك بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة وازدادت جاذبية السوق المصرى أمام الشركات اليابانية.. ومدبولى يؤكد ترحيب مصر الكبير بالاستثمارات اليابانية

الأحد، 30 أبريل 2023 08:23 م

ميناء جرجوب يضاعف خدمات التجارة بين مصر وأوروبا.. المشروع يضم فنادق ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجيستية وسكنية.. مدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادى على مساحة حوالى 54 كيلو متر.. والمشروع يوفر 30 ألف فرصة عمل

الخميس، 27 أبريل 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة