حبس مالك ثلاجة مجمدات 4 أيام لاتهامه بحيازة لحوم مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس مالك ثلاجة مجمدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر فى منطقة الموسكى بالقاهرة.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وإرسال عينه من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإعداد تقارير بها، ووجهت له تهمة الغش التجاري بالمخالفة لأحكام القانون.

ونجحت الجهود في ضبط مالك ثلاجة مجمدات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الموسكى، لتجميعه بداخلها (كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.