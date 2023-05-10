جامعة عين شمس تمنح محمود محيى الدين الدكتوراة الفخرية تقديرا لمسيرته العلمية

كتب محمود راغب

منحت جامعة عين شمس، فى احتفالية كبرى، الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، وذلك خلال فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر والمقام هذا العام تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، وذلك في الفترة من 10 إلى 11 من مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، إن الدكتور محمود محيى الدين خبير اقتصادى مصر عالمى ذو خبرة تتعدى 30 عاما وكان أول وزير للاستثمار فى مصر، شهد فيها الاستثمار طفرة غير مسبوقة وقتها.

ويشهد فعاليات المؤتمر الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس الجامعة الأسبق، وسفراء الدول وعدد من الشخصيات العامة.

كما يشهد الاحتفالية نخبة من الشخصيات العامة ورجال الدولة ونواب رئيس الجامعة ونخبة من الخبراء من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

يذكر أن الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة وهو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop-27

تقلد أرفع المناصب الدولية والمحلية من بينها دوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع.

وتولى مسؤولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من 2004 وحتى 2010، وقدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.

مؤتمر الجامعة الدولي السنوى الحادى عشر، يأتى تحت عنوان " اقتصاد المعرفة... لحياة أفضل"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.