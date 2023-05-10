جامعة المنوفية تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية في إجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلي للجامعات الذي عقد اليوم، بفندق الجامعة بحضور الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم، والدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى السابق ورئيس اللجنة والدكتور صلاح النادي نقيب العلميين، وعضوية لجنة التخطيط وعمداء كليات العلوم وأساتذة وخبراء العلوم الأساسية بالجامعات المصرية ،وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وناقشت اللجنة تصنيف جامعة المنوفية كما ناقش الإجتماع تقارير اللجان المختلفة لاعتماد وتصويب عدد من اللوائح بالجامعات المصرية .

رحب الدكتور أحمد القاصد في بداية الإجتماع بالدكتور عصام خميس رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وحضور الاجتماع، كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة جامعة المنوفية لاجتماع اللجنة

وأكد رئيس الجامعة علي أن قطاع العلوم الأساسية يعد من القطاعات الهامة داخل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يضم في عضويته عمداء كليات العلوم والمعاهد والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيدا بالدور الذي تقوم به كليات العلوم بالجامعات المصرية، لمتابعة التطور السريع في مجال العلوم الأساسية .

كما أشاد القاصد بدور الباحثين بكليات العلوم بالجامعات المصرية، وقدرتهم على تحقيق نقلة نوعية ونتائج بحثية قابلة للتطبيق فى المحاور التنموية المختلفة، مما يخدم أهداف الخطة الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر2030.

مشيدًا بدور كلية العلوم بجامعة المنوفيةفى مجال البحث العلمي والنشر الدولى إلي جانب العمل علي الارتقاء بمستوى الخريجين فى النواحى النظرية والتطبيقية والبحثية وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.

ومن جانبه أعرب الدكتور عصام خميس عن سعادته بتواجده فى ضيافة جامعة المنوفية بمشاركة مجموعة من عمداء كليات العلوم الخبراء فى تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية من أجل تحديث المسار الأكاديمى للطلاب بعد التخرج، كما وجه الشكر والتقدير لقيادات الجامعة لاستضافتها اجتماع لجنة العلوم الأساسية.