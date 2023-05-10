اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أبرزها تطبيق قانون التجارب السريرية..

توصيات استراتيجية التعليم العالى للنهوض بالمستشفيات الجامعية

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:00 ص
توصيات استراتيجية التعليم العالى للنهوض بالمستشفيات الجامعية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الاستراتيجية الوطنية للوزارة 2030 ، تضمن محور هام للنهوض بالمستشفيات الجامعية ، حيث تم تنظيم ورشة عمل للنهوض بها، وينشر " اليوم السابع" أبرز توصيات جلسة المستشفيات الجامعية على ضرورة :-
 
1-  تبني كافة برامج التطوير الإداري والمهني لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة المردود منها
2- الإسراع في تطبيق قانون التجارب السريرية، تشجيع التعاون مع الهيئات القومية والدولية للمشاركة في الأبحاث السريرية والأبحاث المرجعية الممنهجة.
3- الالتزام بمعايير المحاسبة المُجتمعية بما فيها الوقاية والرعاية الصحية الأولية.
4- تبني المعايير الدولية في التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية والسعي للحصول على الاعتماد من هيئات ضمان جودة ذات نطاق علمي
5- تشجيع السياحة العلاجية، الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في مجالات التدريب ووضع المناهج والبحث وتقديم الخدمات الصحية
6- تبني واستكمال شبكات تواصل مميكنة داخل كل مستشفى وربطها بكافة أماكن تقديم الخدمة الصحية محليا، وإقليميًا، ودوليًا.
7- تبني إعداد قواعد بيانات في كل إقليم.
8- تفعيل المشاركة مع باقي قطاعات الصحة العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني والجمعيات المانحة لتمويل المشروعات البحثية والبنية الأساسية.
9- تبني نظم أكثر فعالية في الحوكمة وضمان الجودة ومتابعة وتنمية الموارد المالية لضمان تحقيق الاستدامة والتطوير في جميع المجالات
10- تبني المستشفيات الخضراء ومعايير السلامة والأمان.
11- تفعيل خطط التنمية المهنية ومتابعة المردود منها.
12- تحقيق وقيادة التكامل في مجالات التدريب والبحث وتقديم الخدمة الصحية على مستويات المستشفيات في الجامعة الواحدة ومع باقي المستشفيات الجامعية وباقي أماكن الخدمة الصحية محليًا وإقليميًا.
13-  التكامل مع القطاعات خارج الجامعة ذات الصلة كالمصانع والمؤسسات الخدمية، ويشمل ذلك تبني التعليم الإلكتروني، واستخدام المنصات التعليمية والخدمية.
14- تبني التدريب والبحث العلمي في التخصصات المتداخلة مع باقي العلوم الصحية والإنسانية والتكنولوجية وباقي العلوم ذات الصلة.
 

التعليم العالى

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استراتيجية وزارة التعليم العالى



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