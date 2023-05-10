اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 04:04 م
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توريد أكثر من 80 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الأربعاء، 10 مايو 2023 03:30 م
توريد أكثر من 80 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلي موسم 2023 حيث بلغ ماتم توريدة الي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ  80604 ألف 574   طن  قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.
 
وأوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 2895,305 طن وبلغ ما سبق توريده  32022,927 طن وبلغ الاجمالي 34918,232 طن.
 
واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2420,465 طن وبلغ ما سبق توريده 30252,703   طن،  وبلغ الاجمالى 32673,168   طن.
 
كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 762,653 طن، وبلغ ما سبق توريده  12250,521 طن بإجمالي 13013,174 طن.
 
 وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 6078,423 طن، وبلغ ما سبق توريده 74526,151 طن، بإجمالي 80604,574 طن
 

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