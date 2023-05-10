توريد أكثر من 80 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلي موسم 2023 حيث بلغ ماتم توريدة الي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 80604 ألف 574 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 2895,305 طن وبلغ ما سبق توريده 32022,927 طن وبلغ الاجمالي 34918,232 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2420,465 طن وبلغ ما سبق توريده 30252,703 طن، وبلغ الاجمالى 32673,168 طن.

كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 762,653 طن، وبلغ ما سبق توريده 12250,521 طن بإجمالي 13013,174 طن.

وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 6078,423 طن، وبلغ ما سبق توريده 74526,151 طن، بإجمالي 80604,574 طن