تنفيذ حملة نظافة وتجميل مدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة الحسنة بوسط سيناء، تنفيذ تنفيذ النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة.

قال سعد المغربى، رئيس مركز ومدينة الحسنة، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بالطرق العامة داخل مدينة الحسنة، وقام جهاز النظافة والتجميل بالمركز والمشاركة المجتمعية الفعالة بمشاركة العاملين بمجلس المدينة، وشملت الحملة المدخل الرئيسي لمدينة الحسنة وامتداد الطريق العام لاستكمال أعمال التجميل ودهانات البردورات وأعمدة الإنارة باللون الموحد لإظهار الشكل الجمالي للطريق بالإضافة إلي أعمال تمهيد الشوارع.

واشار انه تم تقسيم الحملة اليوم علي مختلف المداخل بالطريق العام إلي عدة تمركزات لفريق العمل، وجارى تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشكل مستمر بمختلف أنحاء المدينة وبمشاركة كافة الجهات التنفيذية والمعدات المطلوبة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل الجارية داخل مركز ومدينة الحسنة.

وكان شباب قرية الريسان التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء قاموا ​​بمبادرة تطوعية، لتجميل قريتهم بالتعاون مع مجلس المدينة وتحت إشراف ومتابعة رموز القرية.

أعلن مجلس مدينة الحسنة، انه ضمن الخطة الطموحة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري علي الميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القري بدائرة مركز ومدينة الحسنة، لتحقيق تغير ملموس للأفضل في قطاع النظافة والتجميل من خلال تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز، انتهى مجموعة من الشباب المتطوعين بقرية الريسان مركز الحسنة، من تنفيذ يوما تطوعا للمساهمة في أعمال نظافة وتجميل القرية.

وتابع تنفيذ العمل الشيخ محمد غانم أحد مشايخ قرية الريسان، وتم بجهودهم الذاتية وعلى نفقاتهم الشخصية قام الشباب المتطوعين بطلاء الأرصفة وأعمدة الإنارة بالإضافة إلى عملية تشجير الشوارع الرئيسية بمداخل ومخارج القرية، وجاري استكمال الأعمال داخل القرية، ويتم هذا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الريسان بهدف خدمة أهالي القرية.

وجه سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، الشكر للشباب علي الجهود التي يبذلونها لاظهار القرية بالشكل الجمالي اللائق بهم، موضحا أنه يحقق الهدف فى دمج المواطنين مع الأجهزة التنفيذية بالمركز.

وأضاف أن المواطن إذا شارك في أعمال النظافة والتطوير يحرص علي الحفاظ علي مافعله، وسيتم تجميل المركز بالكامل بالشكل الذي يليق بمدينة الحسنة وسكانها، بالتنسيق مع جميع المبادرات الشبابية التطوعية والوحدات المحلية بالقري، و لوضع مركز ومدينة الحسنة في مصاف المراكز الجميلة والمميزة علي مستوي المحافظة.

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار خطة رئاسة مركز ومدينة الحسنة، لحشد وتضافر جهود أبناء المركز والمدينة من الشباب، بجانب جهود الأجهزة التنفيذية بالمركز للنهوض بكافة القطاعات الخدمية بمركز ومدينة الحسنة.

وسبق و شهدت قرية "الجفجافة" التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، تنظيف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية و تمهيدها بواسطة معدات مجلس مدينة الحسنة، ورفع الرمال وإزالتها عن الطرق بالإضافة إلى تنظيف وتجميل جميع المبانى الحكومية بالقرية و الميدان الرئيسى للقرية.