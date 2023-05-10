تفاصيل مصرع عامل سقط من الطابق الثامن أثناء نقل أثاث منزلى بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

حادث مؤسف شهدت مدينة الزقازيق محافظة الشرقية ، بمصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الثامن بأحد الأبراج السكنية، أثناء تأدية عمله بنقل أثاث منزلي، بسبب قطع في وير الونش الذي يحمله.

في موكب جنائزي حزين، شيع أهالي منطقة كفر الزقازيق البحري، جثمان عبد الله أسامة الجوهري 37 سنة، حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية إلى مثواه الأخير.

وقالت زوجة عبد الله، باكية: "كان طيب القلب وزوج حنون، أنه ليلة أمس كان يجلس معنا، ويوصي أبناءنا ريماس 10 سنوات، ومحمود 8 سنوات، بقوله "خالي بالك يا محمود من أمك وأختك أنا في شغلانه ممكن أروح فيها بأي لحظة".

مضيفة أن زوجها يوميا كان يذهب مع ابنتنا ريماس إلي لجنة الامتحان، كما كان يحرص والدها على تعليمهم تربيتهم، وهي ستكون رسالتي معهم تحقيق وصية والدهم.

ويكمل أسامة الجوهري بالمعاش والد عبد الله، أن لديه ثلاثة أبناء إبراهيم الأكبر موظف بالصحة والأوسط عبد الله ومحمود الأصغر، أن نجله عبد الله وزوجته وأبناءه هم ونس الحياة منذ وفاة زوجته، فهو الابن الحنون، الكريم مع كل الناس، لافتا أنني تلقيت الخبر كصدمة، يفيد أنه أثناء عمله صعد بالأثاث عبر الونش، وهو بالدور الثامن سقط فجأة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أخطار يفيد مصرع عبد الله الجوهري 37 سنة، عامل مقيم منطقة كفر الزقازيق، ذلك أثناء عمله في نقل أثاث منزلي لشقه سكنية في الطابق الثامن، وتبين من التحقيقات بالواقعة، أن الواير الخاص بالونش المستخدم في النقل، انقطع أثناء صعود المجني عليه، وسقط على الأرض متوف في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، توالت التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، التي صرحت بدفن.