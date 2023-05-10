تحرير 11 مخالفة متنوعة خلال حملة رقابية بمركز مطاى فى المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع التموين والجهات المعنية، حملة تموينية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة بدائرة المركز، لضبط الأسعار ومتابعة توفير المواد الغذائية للمواطنين، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة متنوعة، حيث تم ضبط 54 عبوة خل بدون فواتير،و9 محاضر شهادة صحية، كما تم تحرير محضر لأحد محلات صرف السلع التموينية لتبديد كميات من السلع التموينية بالسوق السوداء.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة ، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية ، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



قال أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر متنوع و إعدام 14 كجم مواد غذائية و 2 كرتونة عصير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.