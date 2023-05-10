تحرير مخالفات بمحطات الوقود ومحلات سلع وجزارة وبقالة ومنشآت طبية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية فى تشديد الرقابة على الأسواق والمواقف ومحطات الوقود، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وضبط الأسواق، حيث تم تشكيل لجان بالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطرى والمواقف وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائى، وقامت اللجنة بالمرور بشكل مفاجئ على 10 محطات وقود بمدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ، وتم تحرير 7 محاضر نتيجة عدم وضع لافتات بالأسعار الجديدة.

وأوضحت محافظة القليوبية ، فى بيان لها، أنه كما تم المرور على مواقف السيارات بمدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ، وتبين عدم وجود مخالفات حيث تم تعليق البانرات بالمواقف وتبين الالتزام بالتعريفة الجديدة كما تبين الالتزام بوضع لافتة للمواقف بأسعار التعريفة المحددة.

وفى قطاع التموين، تم المرور على محلات السلع الغذائية وجزارة وبقالة بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ، حيث تم المرور على 8 محلات، وتم تحرير 3 محاضر غلق لمحلات بقالة تموينية لغلقها فى مواعيد العمل الرسمية، كما تم تحرير 5 محاضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار جنح للمحلات نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار محلات جزارة وسلع غذائية وبقالة كما تم المرور على 2 مستودع غاز بمدينة طوخ، وتم تحرير 6 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية وعدم إعلان عن ضوابط أسعار لتوصيل المنازل، كما تم المرور على 5 أفرع للشركة العامة لتجارة الجملة ولا يوجد مخالفات.

وفى قطاع الصحة تم المرور على مستشفى حميات طوخ، حيث تبين خلال المرور أن حالة نظافة المطبخ والأغذية جيدة، كما تبين من فحص دفاتر الحضور والانصراف عدم وجود بعض العاملين بالرغم من توقيعهم بالحضور تواجد الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى، كما تبين مطابقة العهدة الدفترية للأدوية المخدرة وطريقة حفظها وتأمينها، وتبين تطابقها وجودة تخزينها، وقد تبين هناك أيضا بعض الملاحظات وتم إعداد مذكرة بها لتلافى تلك الملاحظات فى أقرب وقت ممكن.

وفى قطاع مياه الشرب تم المرور على 5 محطات مياه شرب بمركز ومدينة طوخ، بالإضافة إلى المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها، كما تم المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وغير المرخصة وعددهم 4 عمليات وتم سحب عينات منهم.

وفى قطاع الصحة والأغذية تم المرور على 12 من المحلات العامة والأغذية بمدينة طوخ، وتم تحرير 10 محاضر شهادات صحية واشتراطات صحية، وتم إعدام كميات مختلفة يوجد بها تغير فى الخواص من الأغذية واللحوم المجمدة والرنجة، كما تم المرور على ثلاجة غير مرخصة وتم تحرير محضر شهادة صحية وعمل قرار غلق وتم تحرير محضر نقص الاشتراطات الصحية.

وفى قطاع العلاج الحر تم المرور على 8 منشأة طبية خاصة ومراكز أشعة، وتبين وجود 2 منشأة غير مرخصة كما تبين وجود بعض المخالفات الصحية، وفى قطاع التفتيش الصيدلى تم المرور على 5 صيدلية وتبين بعض المخالفات وضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية مخالفة للتسعيرة الجبرية وضبط بعض الأدوية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ألبان مدعومة دعم كلى وتم تحرير محاضر جنح صحية للمخالفات.

وفى قطاع الطب البيطرى، تم ضبط 500 كيلو عجينة كفتة بها تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب عينات منها وإرسالها للفحص لإثبات مدى صلاحيتها من عدمه، وتقدر قيمتهم بحوالى 100 ألف جنيه تقريبا وتم تحرير محضر جنحة بذلك.

ومن جانبه شدد محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكد الهجان، على دور هيئة الرقابة الإدارية بمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية لضبط الأسواق والمواقف، مضيفا أن على المواطنين الإبلاغ عن أى مخالفة فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عمل حملات تفتيشية مفاجئة على كافة المراكز والمدن والأحياء فى قطاعات المواقف والتموين والصحة والطب البيطرى والتربية والتعليم والضرائب العامة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، لمتابعة تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط فى الأسواق.