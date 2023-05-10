بيلاروسيا: الكشف عن هجمات إرهابية تم التحضير لها يوم النصر

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كشفت وسائل إعلام بيلاروسية عن عدة هجمات إرهابية تم التخطيط لتنفيذها في بيلاروس قبل 9 مايو الجاري ، لافتة إلى أن أثر منظمي الهجمات يؤدي إلى أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس إيفان تيرتيل - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم التخطيط لتنفيذ عدة أعمال إرهابية في بيلاروس في يوم النصر في آن واحد ، وأحبطت لجنة أمن الدولة محاولات تنفيذها.

وأضاف رئيس لجنة أمن الدولة أن تلك الهجمات كان من المفترض أن يتم تنفيذها من أجل تصعيد الأوضاع في البلاد ، مشيرا إلى أن آثار منفذي الهجمات الإرهابية تؤدي إلى أوكرانيا.