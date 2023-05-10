اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 09:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بيلاروسيا: الكشف عن هجمات إرهابية تم التحضير لها يوم النصر

الأربعاء، 10 مايو 2023 08:05 م
بيلاروسيا: الكشف عن هجمات إرهابية تم التحضير لها يوم النصر بيلاروسيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

كشفت وسائل إعلام بيلاروسية عن عدة هجمات إرهابية تم التخطيط لتنفيذها في بيلاروس قبل 9 مايو الجاري ، لافتة إلى أن أثر منظمي الهجمات يؤدي إلى أوكرانيا.
 
وقال رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس إيفان تيرتيل - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم التخطيط لتنفيذ عدة أعمال إرهابية في بيلاروس في يوم النصر في آن واحد ، وأحبطت لجنة أمن الدولة محاولات تنفيذها.
 
وأضاف رئيس لجنة أمن الدولة أن تلك الهجمات كان من المفترض أن يتم تنفيذها من أجل تصعيد الأوضاع في البلاد ، مشيرا إلى أن آثار منفذي الهجمات الإرهابية تؤدي إلى أوكرانيا.

بيلاروسيا

روسيا

أوكرانيا

أوكرانيا وروسيا

يوم النصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة