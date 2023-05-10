ودعا بايدن - في تصريحات له عقب اجتماعه مع قادة الكونجرس الأمريكى، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - كبار المشرعين إلى تفهم خطورة عدم رفع سقف الدين أو عدم سداد الديون.

بدوره، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق مع الرئيس الأمريكي، لحل أزمة رفع سقف الدين العام الأمريكي.

وقال مكارثي "إنه لم يتم إحراز أي تقدم خلال الاجتماع الذي شارك فيه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر"، مشيرا إلى أن الفرقاء اتفقوا على عقد اجتماع جديد يوم الجمعة المقبل لمناقشة هذا الملف الشائك.