اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 07:11 م
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انتهاء المسح الفيروسي لـ 10433 مواطنًا بمقرات السجلات المدنية بالمنوفية

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:48 م
انتهاء المسح الفيروسي لـ 10433 مواطنًا بمقرات السجلات المدنية بالمنوفية جانب من الفعالية
المنوفية - محمود شاكر

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شكلت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فرقة طبية مختصة لعمل مسحة فيروس (HIV,HBV,HCV) ‏للمواطنين المترددين على المنشآت التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة على 20 مقر المقررات السجلات المدنية والمرور بالمحافظة وانتهى المسح الفيروس بالكشف على 10433‏مواطن مستهدف بالمسح وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى أماكن تلقي العلاج .
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن تنفيذ التكليفات الرئاسية وإستمرار الكشف عن الفيروسات المتنقلة عن طريق الدم، وذلك  ‏تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفي ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور وزير الصحة وبالإشارة إلى بروتوكول التعاون المواقع بين وزارة الصحة والسكان وقت الخدمة الطبية بوزارة الداخلية.
 
وتقديرًا للدور الذي قام به المشاركون في الحملة قام الدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الوقائي بالمديرية، والدكتورة إيناس صبحي الديب مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية بتكريمهم على ما بذلوه من جهد كبير خلال الحملة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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