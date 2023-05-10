اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:55 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ح.ا.م" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز جزيرة شندويل.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع وترويج بضاعته على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع.
 
وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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