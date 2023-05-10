المتهم بقتل طالب وإصابة آخر بالنزهة: "هربت خوفا من المساءلة القانونية"

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

بسرعة جنونية، تحرك شخص بسيارته، فأطاح بطالبين، أحدهما لقى مصرعه والآخر تم نقله للمستشفى، فيما أسرع المتهم من مكان الحادث هربا بجريمته، فتم القبض عليه معترفا بارتكابه الواقعة، قائلا: "هربت خوفا من المساءلة القانونية".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوفاة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر (مقيم بذات العنوان) بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية "قيادة الأول" بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه.