المتهمان بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى فى أوسيم يعترفان ببيعها لتجار الخردة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما ب سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في أوسيم، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب ضبطهما، أنهما اعتادا سرقة أغطية بالوعات الصرف، من الشوارع، بواسطة التنقل بعربة كارو، وبيعها لتجار الخردة وتقسيم حصيلة بيع المسروقات بينهما.

أرشد المتهمان عن المسروقات وضبط بحوزتهما 3 أجولة تحتوي على أجزاء صغيرة لغطاء بالوعة الصرف الصحي مسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وأحيلا إلى النيابة التي أمرت بحجزهما وباشرت التحقيق، وتداول بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن قيام أشخاص يستقلون عربة "كارو" بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى بمنطقة البراجيل بالجيزة.

توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، حيث تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 3 أجولة بداخلهم أجزاء صغيرة لغطاء بالوعة صرف صحى ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها.