الكرملين: لم يكن لدينا معلومات حول محاولات كييف لضرب روسيا في 9 مايو

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه لم يكن لدى موسكو أية معلومات حول محاولات أوكرانية لضرب روسيا في 9 مايو الجاري.



وأضاف بيسكوف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء أن هيئات الأمن الروسية لم تخبر بأية محاولات أوكرانية لضرب موسكو في 9 مايو الجاري، بعد قمع هجوم بمٌسيرة على الكرملين ليلة 3 مايو الجاري.



وفي سياق آخر، وصف المتحدث باسم (الكرملين) قيام بولندا بإعادة تسمية مدينة كالينينجراد الروسية إلى "كروليفيتس" بأنه عمل أقرب للجنون.



وقال بيسكوف - في تصريحات اليوم - "إن ما يحدث في بولندا لم يعد حتى من مظاهر كراهية روسيا "روسفوبيا" بل عمليات تقترب من الجنون"، مشيرا إلى أن بولندا تنزلق عبر التاريخ من وقت لآخر في هذا الجنون المتمثل في كراهيتها للروس.



وأضاف: "أن هذا الأمر تكرر لقرون عديدة، منذ القرنين الـ16 وحتى قبل ذلك، وهو لن يجلب أي أمر حميد وجيد لبولندا والبولنديين".