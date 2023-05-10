الكاتب الصحفى مصطفى بكرى يتلقى عزاء شقيقه الراحل محمود بكرى.. صور

قنا صابر سعيد

استقبل الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عدد من أبناء محافظة قنا لتلقى واجب العزاء فى شقيقه النائب الراحل عضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، الذى وافته المنية بالأمس.

وتواجد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، منذ الساعات الأولى مع أشقائه وأبناء عمومته بالقرية لاستقبال المتوافدين على واجب العزاء، فى انتظار وصول جثمان شقيقه الكاتب الصحفي الراحل عضو مجلس الشيوخ محمود بكرى

وعبر عدد من أبناء عمومة عضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحفى محمود بكرى، عن حزنهم لفقدان الراحل، وقال محمد بكرى، ابن عم الراحل، أن علاقة محمود بكرى لم تنقطع عن القرية وأبناء القرية وكان محب للخير ويفعل أعمال خير كثيرة فى الخفاء ولا يحب الحديث عنها أو إظهارها.

وأوضح محمد، أن الراحل محمود بكرى أسس جمعية المعنا مع شقيقه مصطفى بكرى لخدمة أبناء القرية وقدمت العديد من المساعدات، وتستعد القرية لاستقبال جثمانه.

وأشار محمد على بكرى، ابن عم الراحل، أن الدكتور محمود بكرى كان محب لأبناء القرية وكان يخرج فى الصباح ويعود 11 مساء لخدمة أبناء دائرته بحلون.

وتستعد أسرة الراحل لتشييع الجثمان من مسجد القرية إلى المقابر ودفنه بناء على وصيته ببلدته مسقط رأسه هو وشقيقه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والإعلامى أحمد بكرى.

وتوفى محمود بكرى بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض داخل مستشفى المعادى العسكرى، ونعاه مصطفى بكرى قائلًا " أنعى أخى وشقيقى الغالى النائب د. محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، الذى توفى بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".