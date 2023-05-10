أهالى قنا ينتظرون وصول جثمان الكاتب الصحفى محمود بكرى.. صور

قنا صابر سعيد

وسط حالة من الحزن بين أسرته وأبناء قرية المعنا بقنا، ينتظر الأهالى وصول جثمان الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الراحل محمود بكرى، الذى توفى بالأمس بعد صراع مع المرض.

وتستعد أسرة الراحل لتشييع الجثمان من مسجد القرية إلى المقابر ودفنه بناء على وصيته ببلدته مسقط رأسه هو وشقيقه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والإعلامى أحمد بكرى.

وتوفى الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى ، بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض داخل مستشفى المعادى العسكرى، ونعاه شقيقه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى قائلًا:"أنعى أخى وشقيقى الغالى النائب د. محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، الذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".