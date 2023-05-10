القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مقتل المجني عليه، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم ،وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.