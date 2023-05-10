العثور على جثة شاب غرق بترعة في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عثر أهالي قرية دفريه مركز كفر الشيخ، على جثة شاب غرق بمياه ترعة القاصد المارة أمام قرية دفريه ،بجوار كوبري عثمان، ومسجد الشهيد، ومعالمها بحالة جيدة، وأبلغوا الجهات الأمنية بمركز كفرالشيخ، والتي انتقلت لمكان البلاغ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، تلقى اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بوجود بلاغ من أهالي قرية دفرية مركز كفر الشيخ، بعثورهم على جثة لشاب في الثلاثينات من عمره.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وعدد من معاونيه، حيث تبين أن الجثة، طافية على الماء، بجوار مسجد الشهيد بدفرية، وكوبري عثمان، بكامل ملابسها وبحالة جيدة، تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة،وجاري فحص الجثة، لمعرفة هوية صاحبها، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.