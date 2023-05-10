الصحة في سنغافورة: تجاوزنا ذروة الموجة الحالية لفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة في سنغافورة أونج يي كونج، أن بلاده تجاوزت ذروة الموجة الحالية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تراجعت حالات الإصابة اليومية إلى حوالي 3 آلاف حالة.

وقال كونج - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - "إن أكثر من 300 مريض مصاب بفيروس كورونا يخضعون للعلاج بالمستشفيات حاليا، ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد في الأسابيع المقبلة".

وجدد مناشدته لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الحصول على جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

نوب