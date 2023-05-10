الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ21 شهيدا

كتب: أحمد جمعة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العودان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 21 شهيدا وإصابة 64 آخرين.

فيما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، عن اعتراض منظومة "مقلاع داوود" لصاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو تل أبيب، مشيرة إلى أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار وهي منظومة خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة لصواريخ على تل أبيب حيث تم اعتراض ثلاثة منها، مشيرة إلى تعطل حركة الطائرات بمطار بن جوريون بعد إطلاق الصواريخ.

وأكد الاعلام الاسرائيلي إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، على الغارات الإسرائيلية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع متفرقة في قطاع غزة، فيما أكدت المقاومة الفلسطينية في تصريح مقتضب أنها لم تبدأ بعد.

ودوت صفارات الإنذار في جميع المناطق في جنوب إسرائيل وتحديدا المستوطنات المحاذية وحتى تل أبيب.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة يجري خلالها مشاورات حول تصعيد التوتر في قطاع غزة، ويأتي ذلك بناء على طلب تقدمت به كل من الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة.