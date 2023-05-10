السيطرة على حريق أعلى سطح عقار بإسنا دون وقوع إصابات

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا اندلاع حريق في سطح عمارة سكنية بالدور الرابع، بمنطقة الشيخ سعد التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن تفحم بعض المحتويات بأعلي سطح العمارة بسبب ماس كهربائي، دون مصابين أو خسائر بشرية، وسيطر رجال الإطفاء على الحريق دون خسائر في الأرواح.

بدأت تفاصيل تفاصيل الواقعة، بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق أعلي سطح عمارة سكنية بمنطقة الشيخ سعد بإسنا، وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

وانتقلت سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور معمر عبد الهادي مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، إلى مكان الحادث للتأكد من عدم وجود حالات اختناق أو إصابات، كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمركز شرطة إسنا، أن الحريق نشب أعلي سطح عمارة سكنية بسبب ماس كهربائي والتهم الحريق عدد من أسطوانات البوتاجاز الفارغة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



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