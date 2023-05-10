اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 10:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تتفقد محطة الغربلة بالصالحية الجديدة

الأربعاء، 10 مايو 2023 09:12 ص
"الزراعة" تتفقد محطة الغربلة بالصالحية الجديدة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للمتابعة، محطة الغربه بمدينه الصالحيه الجديده،  بمحافظة الشرقية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد الأصول التابعة للوزارة، ومتابعتها، لرفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
 
تبلغ المساحة الاجمالية لها، حوالي 9 فدان، بقدرة حوالي 39 ألف طن،  حيث استقبلت حتي الآن ما يقرب من 14600 طن من تقاوي القمح أصناف قمح مصر 3 معتمد 2 وقمح سخا 95 معتمد 2 وقمح جيزه 171 معتمد 1 .
 
واكد صالح علي ضروره رفع كفاءه المساحات الغير مستغله في المحطه ارضيات ومظلات لتحقيق اكبر استفاده ممكنه وزياده قدرتها الاستيعابيه للمساهمه الجاده في توفير اصناف التقاوي المعتمده عاليه الانتاجيه مقاومه للامراض والعوامل الجويه المتغيرة.
 
وأشار الى ان تلك الجولات مستمرة لجميع المواقع التابعه للوزارة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة،  للوقوف علي قدرتها التشغيليه ومدي تحقيق العائد الاقتصادي المرجو منها.
 

الزراعة

الصالحية الجديدة

القمح

التقاوى المعتمدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة