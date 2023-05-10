"الزراعة" تتفقد محطة الغربلة بالصالحية الجديدة

كتبت أسماء نصار

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للمتابعة، محطة الغربه بمدينه الصالحيه الجديده، بمحافظة الشرقية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد الأصول التابعة للوزارة، ومتابعتها، لرفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

تبلغ المساحة الاجمالية لها، حوالي 9 فدان، بقدرة حوالي 39 ألف طن، حيث استقبلت حتي الآن ما يقرب من 14600 طن من تقاوي القمح أصناف قمح مصر 3 معتمد 2 وقمح سخا 95 معتمد 2 وقمح جيزه 171 معتمد 1 .

واكد صالح علي ضروره رفع كفاءه المساحات الغير مستغله في المحطه ارضيات ومظلات لتحقيق اكبر استفاده ممكنه وزياده قدرتها الاستيعابيه للمساهمه الجاده في توفير اصناف التقاوي المعتمده عاليه الانتاجيه مقاومه للامراض والعوامل الجويه المتغيرة.