الدهون تحت الجلد.. أسبابها ومخاطرها وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

يسمى النسيج الدهني الموجود تحت الجلد بالدهون تحت الجلد، و توجد طبقة من الدهون تحت الجلد بين الأدمة والنسيج الضام الأساسي، و يقع في المقام الأول في المناطق العلوية والسفلية من الجسم ، حسب الجنس. والدهون تحت الجلد والحشوية مكونان أساسيان من دهون الجسم الكلية، و ما يقرب من 90٪ من إجمالي دهون الجسم عبارة عن دهون تحت الجلد ، و 10٪ المتبقية عبارة عن دهون حشوية. والدهون تحت الجلد هي طبقة من الأنسجة الدهنية بين الجلد والعضلات ، بينما توجد الدهون الحشوية كغطاء لتجويف البطن.و لا توجد الدهون الحشوية داخل أعضاء البطن أو عضلاتها.وفقا لما نشره موقع healthifyme

والنساء لديهن إجمالي دهون في الجسم أكثر من الرجال. مع تقدم المراهقة ، تصبح الفروق الدهنية في الجسم بين الإناث والذكور واضحة للعيان. والنضج الجنسي عند الذكور والإناث يحدد توزيع الأنسجة الدهنية. وتتراكم النساء المزيد من الدهون تحت الجلد في سن البلوغ. أما بالنسبة للرجال ، فإنهم يضعون المزيد من الدهون حول منطقة البطن. ويبلغ متوسط ​​نسبة الدهون في الجسم عند الإناث 15-25٪ من وزن الجسم. عندما يتعلق الأمر بالذكور ، فإن لديهم 6-12٪ دهون في الجسم من إجمالي وزن الجسم.

وظائف الدهون تحت الجلد في الجسم هي:

تعمل كعازل

تتكون الطبقة تحت الجلد أساسًا من دهون تعمل كعازل. ينظم درجة حرارة الجسم الداخلية ، والتي تكون مستقلة عن البيئة المحيطة. يعزز بيئة التماثل الساكن في الجسم.

امتصاص الصدمات

تساعد كمية كبيرة من الدهون في الطبقة تحت الجلد على امتصاص الصدمات. أثناء السقوط أو التجارب المؤلمة الأخرى ، تمنع هذه الطبقة الدهنية تلف العظام والأعضاء الداخلية. يعمل على حماية الأنسجة العميقة من الصدمات الحادة أو الإجهاد البدني الخارجي. تظهر الأبحاث أن زيادة عمق الدهون تحت الجلد تعمل كممتص للصدمات في المواقف المؤلمة مثل الحوادث.

مصدر احتياطي للطاقة

يخزن الجسم الطاقة على شكل دهون في الطبقة تحت الجلد. يحمي الجسم من الإصابات المشتبه بها عن طريق امتصاص الصدمات. تستخدم الأعصاب والعضلات هذه الطبقة تحت الجلد للتنقل بين العضلات وطبقات الجلد الأخرى. تساعد الخلايا الجذعية المشتقة من الأنسجة الدهنية تحت الجلد على التئام الجروح والحماية من الشيخوخة الضوئية ونمو بصيلات الشعر.

خصائص التنظيم الحراري

في الصيف ، تتمدد الأوعية الدموية في الطبقة تحت الجلد لتعزيز التبريد. عندما تتمدد الأوعية الدموية ، تتضخم الأوعية ، مما يسمح بدخول المزيد من الدورة الدموية إلى المنطقة المعنية. نتيجة لذلك ، يتدفق الدم بعيدًا عن المناطق الأكثر دفئًا إلى البرودة ، مما يؤدي إلى إشعاع حرارة الجسم وتبريده.

أسباب زيادة الدهون تحت الجلد

علم الوراثة

وفقًا لدراسة ، تحدد الجينات مكان وكمية الدهون تحت الجلد التي سيتم تخزينها في مناطق معينة من الجسم. يحدد تراكم الدهون الحشوية وتحت الجلد في مخازن الجسم مستوى مخاطر حدوث مضاعفات التمثيل الغذائي. على الرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

مستويات النشاط

يرتبط نمط الحياة المستقرة ارتباطًا وثيقًا بتخزين الدهون الزائدة تحت الجلد. بسبب قلة النشاط البدني ، يميل الناس إلى تناول الطعام الزائد ، والذي يتم تخزينه بدلاً من استخدامه في النشاط البدني. يزيد الخمول البدني من مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان القولون والسكري. تشير الدراسات إلى أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

تَغذِيَة

أي كمية من السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها تتحول إلى دهون. لذلك ، فإن استهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحتاجه لتوفير الوقود لأنشطة التمثيل الغذائي اليومية يؤدي إلى تخزين الدهون الزائدة تحت الجلد

طرق للتحكم في مستويات الدهون في الجسم

يعد دمج تدخلات نمط الحياة الصحي مثل الأنشطة البدنية المنتظمة وتناول نظام غذائي مغذي ومتوازن أفضل طريقة للتحكم في مستويات الدهون تحت الجلد في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتاج إلى تقييم عادات نمط حياتك مثل أنماط الأكل ومستويات النوم ومستويات التوتر والنشاط البدني لتحديد طريقة فعالة لتقليل مستويات الدهون تحت الجلد في الجسم.

المبدأ الأساسي لفقدان مستويات الدهون تحت الجلد هو حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك. تشمل التغييرات الغذائية تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون (التوافر البيولوجي العالي) وتجنب ارتفاع السكر والأطعمة المصنعة والأطعمة الدهنية المشبعة. أيضا ، تحتاج إلى الاهتمام بالألياف.