اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة تعدى والدتها عليها بالضرب فى القاهرة

الأربعاء، 10 مايو 2023 09:13 م
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة تعدى والدتها عليها بالضرب فى القاهرة وزارة الداخلية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب، وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثانى بالقاهرة.
 
وبالفحص أمكن التوصل إلى الفتاة المُشار إليها، وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم)، وبالانتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها، وأمكن ضبط (والدتها - مقيمة بذات العنوان) والتى قررت بأن نجلتها دائمة التأخير عن المنزل، مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية

فيس بوك

التواصل الاجتماعى

امن القاهرة



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