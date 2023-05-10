اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 06:51 م
أكرم القصاص
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الجامعة العربية تشارك فى جلسات ملتقى الاستثمار السنوى

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:27 م
الجامعة العربية تشارك فى جلسات ملتقى الاستثمار السنوى الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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عقُدت جلسة تحت شعار "تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الواقع، الإمكانات والتحديات"، وذلك على هامش اعمال الدورة الـ(12) "لملتقى الاستثمار السنوي" (AIM)، حيث شارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية علي بن إبراهيم المالكي كمحاور، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء بالإضافة الي مسؤولين ورجال أعمال معنيين بالجوانب الاقتصادية.

وشملت الجلسة عدة محاور منها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى موضوع تدفق الاستثمارات المباشر في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ركزت الجلسة على الاستراتيجيات المعتمدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وخاصة في القطاعات التالية: الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والشركات التقنية الناشئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخطط إعادة الإعمار.

 


الجامعة العربية

ملتقى الاستثمار السنوى

علي بن إبراهيم المالكي

كورونا

الأزمة الأوكرانية



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