إصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المحلة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أصيب 2 بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المحلة طنطا بالقرب من مدخل طنطا، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق المحلة طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما نتج عنه إصابة 2 بإصابات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.