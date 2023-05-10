إصابة الكاتب الصحفى مصطفى بكرى بحالة إغماء أثناء تشييع جثمان شقيقه "محمود"

قنا صابر سعيد

أصيب الكاتب الصحفي مصطفي بكري، بحالة أغماء وسقوط أثناء تشييع جثمان شقيقه الراحل محمود بكري وحمل النعش على كتفه إلي المقابر، ونقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف عقب الجنازة.

وكان قد شيع الآلاف من أبناء قنا جثمان عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي محمود بكري، ابن قرية المعنا ببندر قنا، الذي وافته المنية بالأمس.

واستقبل أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه في قرية، في انتظار تشييع الجثمان إلي مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شئون المعنا.

وكان قد استقبل الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عدد من أبناء محافظة قنا لتلقي واجب العزاء في شقيقه الراحل عضو مجلس الشيوخ محمود بكري، الذي وافته المنية بالأمس.

وتواجد بكري منذ الساعات الأولي مع أشقائه وأبناء عمومته بالقرية لاستقبال المتوافدين على واجب العزاء والمنظرين لوصول جثمان الراحل.

وتوفي محمود بكري بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض، ونعاه مصطفي بكري قائلا: "أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".