أهالى الحبيل بالأقصر يعثرون على جثمان شاب مصاب بطلق نارى

الأقصر – أحمد مرعى

عثر أهالى منطقة الحبيل شرق مدينة الأقصر، على جثمان شاب توفى بطلق ناري ملقى بجوار كوبرى الحبيل بمدينة البياضية، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها لحين تحديد الجناه، وتسليم الجثمان لذويه للدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية امن الأقصر، إخطارا من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان شاب يدعى "إسلام.ع" متوفى بطلق ناري وملقى بجوار كوبرى الحبيل بمدينة البياضية، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها من رجال الطب الشرعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى ضبط الجناه، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد لقي مواطن وسيدة مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى مشاجرة بالشوم والاسلحة النارية بين عائلتين في منطقة نجع الطويل بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتمت السيطرة على المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة ميهوب في نجع الطويل بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وتطورت المشاجرة لإطلاق أحد طرفي المشاجرة الاعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع سيدة ومواطن وأصيب 5 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتمت السيطرة على المشاجرة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.