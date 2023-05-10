أخطاء شائعة عن أداء تمارين إنقاص الوزن.. اعرفها وتجنبها

كتبت إيناس البنا

يعتقد غالبية الأفراد أنه من أجل إنقاص الوزن يجب عليهم ممارسة الرياضة على الجزء الذي يحتوي على أكبر قدر من الدهون في الجسم، وتحدث زيادة الوزن في جميع أنحاء الجسم، ومن أجل التخلص منه، يجب عليك ممارسة تمارين لكامل الجسم، لذا قبل أن تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، يجب أن تعرف أولاً لماذا يجب عليك القيام بتمرين لكامل الجسم والأخطاء التي يجب تجنبها؟

لماذا يجب أن تمارس تمارين لكامل الجسم؟



فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل التدريبات لكامل الجسم خيارًا رائعًا لفقدان الوزن وفق الموقع " OnlyMyHealth"

حرق السعرات الحرارية الزائدة



تستخدم تمارين الجسم بالكامل عضلات أكثر وتحرق سعرات حرارية أكثر من التدريبات المستهدفة، مما يساعدك على حرق المزيد من الدهون وفقدان الوزن بشكل أسرع.

زيادة الأيض

يمكن أن تؤدي تمارين الجسم بالكامل إلى زيادة التمثيل الغذائي لديك لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد التمرين، مما يعني أنك ستستمر في حرق السعرات الحرارية حتى بعد انتهاء التمرين.

موفر للوقت



مع تمرين كامل الجسم ، يمكنك تدريب جميع مجموعات العضلات الرئيسية في جلسة واحدة، مما يجعلها طريقة فعالة للوقت للحفاظ على لياقتك وتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

يجب تجنب الأخطاء



شكل خاطئ



الشكل المناسب أمر بالغ الأهمية عند أداء أي تمرين ، خاصةً التدريبات لكامل الجسم، يمكن أن يؤدي الشكل السيئ إلى الإصابة ويقلل من فعالية التمرين.

عدم الاحماء



يعد الإحماء قبل التمرين لكامل الجسم أمرًا مهمًا لمنع الإصابة وإعداد جسمك للتمارين المقبلة، يمكن أن يشمل الإحماء تمارين القلب الخفيفة أو التمدد الديناميكي.

الإفراط في التدريب



إذا كنت تتعرض لإصابات متكررة، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الإفراط في التدريب، من المهم أن تستمع إلى جسدك وأن تأخذ قسطًا من الراحة عندما لا تشعر بالرغبة في الحركة.

إهمال التغذية



التغذية السليمة ضرورية لفقدان الوزن ونمو العضلات، يمكن أن يؤدي إهمال تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الصحيحة إلى إعاقة تقدمك ويجعل من الصعب تحقيق أهدافك.

القيام بنفس التمرين



يمكن أن يؤدي القيام بنفس روتين تمارين الجسم بالكامل في كل مرة إلى الثبات وإعاقة تقدمك، يمكن أن يؤدي تنوع التدريبات الخاصة بك إلى إبقاء الأمور ممتعة وتحدي عضلاتك بطرق جديدة.

تذكر أن تبدأ بالشكل المناسب والإحماء المناسب ، وأن تنوع التدريبات الخاصة بك لإبقاء الأمور ممتعة ومليئة بالتحديات.