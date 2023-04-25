6 تمارين رائعة لتخفيف الاكتئاب.. منها اليوجا والتاي تشي

كتب - حسام الشقويرى

قد تؤدي التمارين الرياضية إلى تحفيز مواد كيميائية تساعد في الشعور بالسعادة في دماغك والتي تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب و أظهرت الكثير من الأبحاث أن التمرينات يمكن أن تقلل أو تمنع أعراض الاكتئاب ولها فوائد صحية كبيرة. عند استخدامها كعلاج إضافي للعلاج المعتاد - وكلما زادت التمارين ، كان ذلك أفضل، و خلصت دراسة كبيرة نشرت في يناير 2018 في المجلة الأمريكية للطب النفسي إلى أن الانخراط في نشاط بدني بأي شدة لمدة ساعة واحدة على الأقل كل أسبوع يمكن أن يمنع 12 % من حالات الاكتئاب المستقبلية، ." وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وهناك عوامل متعددة على الأرجح. من الناحية البيولوجية ، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى زيادة بعض المواد الكيميائية في الدماغ والتي يمكن أن تساعد في تكوين خلايا دماغية جديدة ووصلات جديدة بين خلايا الدماغ.

بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة للتمرين على الدماغ ، فإن التغييرات الجسدية الأخرى التي تحدث مع التمرين ، مثل لياقة القلب والأوعية الدموية وتحسين صحة التمثيل الغذائي ، تعزز صحة الدماغ بشكل غير مباشر.

ومن الناحية النفسية ، تعتبر ممارسة الرياضة طريقة رائعة لتحسين احترام الذات والفعالية الذاتية ، حيث توجد أهداف صغيرة ، مثل المشي أو الجري لمسافة معينة أو لفترة معينة من الوقت ، يمكنك العمل على تحقيقها. ومن الناحية الاجتماعية ، فإن التمرين - خاصةً عند القيام به في فصل دراسي أو مع صديق أو شريك - يمكن أن يقوي علاقاتك مع الآخرين.

التدريبات التي تحارب الاكتئاب بشكل أفضل

1 - ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في ثلاثة إلى خمسة أيام من الأسبوع يمكن أن تقلل بشكل كبير من أعراض الاكتئاب. وإذا كان لديك وقت قصير ، فإن ممارسة الرياضة لمدة 10 إلى 15 دقيقة يمكن أن تحدث فرقًا ،

2 - ارفع مزاجك عن طريق رفع بعض الأوزان

تساعد تمارين تدريبات القوة أيضًا في تخفيف أعراض الاكتئاب ، و البالغين الذين يمارسون الرياضة بأوزان أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة بأوزان أبدًا.

3 - اجمع بين اليوجا والعلاجات الأخرى لتشعر بتحسن أفضل

تعتبر ممارسة اليوجا نشاطًا آخر يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب ، خاصة عندما يقترن بالعلاج المعتاد ، مثل العلاج السلوكي المعرفي ، والتقاليد الشرقية مثل اليوجا لها تأثير رائع مضاد للاكتئاب من حيث أنها تحسن المرونة ؛ تنطوي على اليقظة ، والتي تفكك الأفكار السلبية المتكررة ؛ زيادة القوة؛ تجعلك على دراية بتنفسك

4 - تخفيف التوتر بحركات تاي تشي الرشيقة

مثل اليوجا ، تعتبر رياضة التاي تشي تقليدًا شرقيًا آخر قد يساعد في تسهيل الحياة مع الاكتئاب. على وجه التحديد ، قد تساعد هذه الممارسة البطيئة واللطيفة في تقليل التوتر وتخفيف أعراض الاكتئاب

5 - المشي بانتظام للمساعدة

قد يكون مجرد وضع قدم أمام الأخرى هو الحيلة للشعور بالتحسن - وذلك لأن المشي هو تمرين هوائي يناسب الجميع تقريبًا. كل ما يتطلبه الأمر هو حذاء مريح وداعم ، وستكون جاهزًا للانطلاق.

6 - احصل على جرعة صحية من ضوء الشمس بالتوجه إلى الخارج

إذا كنت تستمتع بالتواجد في الهواء الطلق ، فحتى الأنشطة البسيطة مثل البستنة أو رمي الكرة مع أطفالك أو غسل سيارتك قد تحسن مزاجك بعض الشيء. قد يكون أحد الأسباب هو أن ضوء الشمس قد ثبت أنه يسهل الزيادات في مادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تدعم الحالة المزاجية. تم ربط قطرات السيروتونين خلال الأشهر المظلمة والبرودة ببعض حالات الاضطراب العاطفي الموسمي .