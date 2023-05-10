أخبار مصر.. الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى لموازنة العامة والهيئات الاقتصادية 22/21

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

كما وافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2021/2022 وعددها 55 مشروعا.

كما وافق على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

الصحة: زيادة أعداد الفرق الطبية لتقديم خدمات الدعم النفسى للقادمين من السودان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زياد فرق الأطباء والتمريض، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمشورة، بالتقييم أو الدعم الأولي أو الإحالة، للمصريين العائدين والأشقاء النازحين، من دولة السودان، من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تعزيز خدمات فرق الطوارئ للدعم النفسي بمستشفيات (الصداقة، أبو سمبل الدولي، أسوان للصحة النفسية)، لاستقبال الأشقاء السودانيين، والمصريين الذين وصلوا إلى حدود جمهورية مصر العربية.

وصول عربات المونوريل لمصر استعدادا لتشغيل خط العاصمة الإدارية

تسلمت وزارة النقل أعدادًا جديدة من عربات المونوريل التى وصلت مصر مؤخرًا، ضمن خطة الدولة لضغط الفتره الزمنية للتشغيل، حيث سيتم تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجارى.

ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي، وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بكرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل، الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر 800مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 5.10، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم المشار إليه.

ونوهت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساءاً يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه.

غرفة السياحة تنفى وجود أية زيادة فى الأسعار المعلنة لبرامج الحج السياحى

أكدت غرفة شركات السياحة أن ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار عن قيام وزارة السياحة والآثار برفع أسعار الحج السياحي أخبار مغلوطة وغير صحيحة على الإطلاق، وأكدت الغرفة أن أسعار الحج السياحي لكافة برامجه " الخمس نجوم والإقتصادي والبري " ثابتة منذ إعلانها في الضوابط المنظمة للحج هذا العام ولم يطرأ عليها أية تغييرات.

وأشارت الغرفة في بيان صحفي أن تلك الأخبار المغلوطة خصت بالزيادة الحج الاقتصادي والبري مدعية زيادة أسعاره وهذا غير صحيح رغم أن تلك البرامج والتي تخص متوسطي الدخل والبسطاء من الحجاج أهم ما يميز الحج السياحي وهي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي , كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.

سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان على غزة

وجه سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، شكره لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يقدمه من دعم متواصل لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال اللوح فى مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأربعاء)، إن "قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل منذ اللحظة الأولى من وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كل ما فى وسعها لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطينى".

ووصف اللوح العدوان الإسرائيل على قطاع غزة بأنها "جريمة غير مبررة" استهدفت مواطنين فلسطينيين من أطفال ونساء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق البلاد، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني.