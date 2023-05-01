5 علامات تدل على أن فيتامين (د) منخفض للغاية ويحتاج إلى تدخل فوري

كتبت إيناس البنا

نقص فيتامين "د" شائع جدًا، لكن معظم الناس لا يدركون مخاطره، ولكن وفقًا لخبراء الصحة، غالبًا ما تكون الأعراض خفية وغير محددة، ولكن إذا لم يتم علاجها جيدًا في الوقت المناسب، يمكن أن يتسبب نقص فيتامين (د) في مجموعة من الأمراض والمشاكل التي تهدد الجهاز العصبي والجهاز المناعي وحتى العظام والمفاصل.

ضوء الشمس الخفيف في الصباح هو أفضل مصدر لفيتامين "د" وتشمل المصادر الأخرى الجبن وصفار البيض وحليب الصويا والأسماك الدهنية والسلمون والتونة والماكريل والفطر.

ووفقًا للأطباء حسب موقع "timesnownews"، إذا كان تعرضك اليومي لأشعة الشمس محدودًا، فقد تكون عرضة للإصابة بنقص كالسيوم الدم والضعف والتشنجات والتعب والاكتئاب والكسور.

ماذا يفعل فيتامين "د" لنا؟

فيتامين "د" مهم ليس فقط للصحة العامة ولكنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الدم وبناء العظام، يحتاج جسمك إلى فيتامين د لاستخدام الكالسيوم والفوسفور لدعم الأنسجة السليمة.

تشير الإحصاءات إلى أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص فيتامين (د) ، بينما يعاني 50 % من السكان من نقص فيتامين (د).

الآثار الجانبية لنقص فيتامين "د"

يقول الأطباء إنه يجب عليك قياس مستويات الدم بانتظام لاكتشاف أي مشكلة تتعلق بمستويات الفيتامينات، عادة ما يكون من السهل إصلاح نقص فيتامين (د)، بعض الأعراض الملحوظة للنقص تشمل:

الاكتئاب والقلق

على الرغم من أنك قد تعاني من التوتر والقلق اللذين يؤديان إلى الاكتئاب بسبب العديد من المشكلات الأخرى، بما في ذلك مشاكل النظام الغذائي ونمط الحياة، إلا أن نقص فيتامين د يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية.

يقول الأطباء إن جسمك سينتج السيروتونين من الميلاتونين الذي يفرز استجابة لأشعة الشمس، يؤدي المزيد من التعرض لأشعة الشمس إلى المزيد من الميلاتونين وبالتالي المزيد من السيروتونين، ومع ذلك ، عندما يكون هناك كمية أقل من السيروتونين ، يمكن أن تجعلك تشعر بالغرابة ، وسرعة الانفعال ، والاكتئاب ، والقلق.

آلام العضلات والعظام

نقص فيتامين د يعني عدم كفاية امتصاص الكالسيوم في الجسم، يمكن أن يحدث انخفاض كثافة المعادن في العظام مما يؤدي إلى آلام عضلية مزمنة وآلام في المفاصل وهشاشة العظام.

تساقط الشعر الشديد

على الرغم من أن تساقط الشعر يمكن أن يكون نتيجة للعديد من المشكلات الأخرى، إلا أن نقص فيتامين (د) في الجسم يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية، يؤدي الإجهاد والقلق والاكتئاب وانخفاض المناعة تدريجياً إلى تساقط الشعر الذي يحدث عندما تضعف مكونات البناء الرئيسية للشعر والجلد وتفقد حيويتها

ضعف التئام الجروح

يقول الأطباء إن دور فيتامين (د) في السيطرة على الالتهاب ومكافحة العدوى مرتفع للغاية، ونقص هذا الفيتامين يعني أن جروحك وإصاباتك ستستغرق وقتًا أطول للشفاء والشفاء.

وفقًا لخبراء الصحة ، يعزز فيتامين (د) إنتاج مادة الكاثليسيدين cathelicidin ، وهو ببتيد مضاد للميكروبات يستخدمه الجهاز المناعي لمحاربة التهابات الجروح.

العقم

وفقًا للدراسات، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى العقم لدى كل من النساء والرجال، بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض ويفتقرن إلى فيتامين "د"، لا بد أن تكون الأورام الليفية الرحمية موجودة ما يؤدي إلى انخفاض في المبايض، وعند الذكور، يؤثر النقص في عدد الحيوانات المنوية.