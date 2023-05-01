وكيل "صحة أسيوط" يكلف لجنة بفحص أعمال مستشفى النواورة بالبدارى

أسيوط-هيثم البدرى

كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور أحمد سيد موسي وكيل المديرية للشؤون الوقائية برئاسة لجنة لفحص اعمال مستشفي النواورة بمركز البداري وعمل خطة مرور غير معلومة في أوقات مختلفة لرصد ومتابعة كافة أعمال المستشفى وذلك في إطار حرص الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي توفير خدمة طبية مميزة لكافة المترددين علي المنشآت الصحية.

وكان وكيل الوزارة قد تلقي تقرير من وحدة الرصد الإعلامي بمديرية الصحة عن وجود شكوي علي مواقع التواصل الاجتماعي من عدم توفير خدمة طبية لمترددي مستشفي النواورة فقام بتكليف اللجنة بالفحص والمتابعة المستمرة.

ومن جهته قال الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أنه بفحص أعمال مستشفى النواورة بمركز البداري تلاحظ أن احصائية مستشفي النواوره من يوم 22 أبريل 2022 وحتي يوم 30 أبريل 2023 تم فحص عدد 32234 حالة مرضية بعياده الاطفال وفحص 23882 حالة مرضية بعياده الباطنه وفحص 6859 حالة مرضية بعياده العظام واستقبال 1680 حالة بعيادة الارواء.

مشيرا إلى ان العمل بمستشفى النواورة بمركز البداري تعمل بصورة منتظمة وطاقم العمل المكلف بأداء الخدمة من طبيب وتمريض وفنيين وإداريين متواجدين بمقر العمل طبقاً لساعات العمل المكلفين بها .وأنه لا توجد أي مخالفات تم رصدها وانه تلاحظ وجود بعض السلبيات البسيطة والتي تم اصلاحها في نفس التوقيت وقبل مغادرة اللجنة اعمالها.

وأهاب وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية جموع المواطنين بعدم الانسياق وراء ما ينشر علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات واي مواطن لديه مشكله عليه التوجه بها لمديرية الصحة أو مدير الإدارة الصحية بالبداري أو مدير المستشفي وان إدارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة ووحدة الشئون الإعلامية ووحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة تعمل علي مدار ال 24 ساعة لفحص اي شكاوي.