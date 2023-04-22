"صحة أسيوط" تغلق 11 منشأة وتحرر 64 محضرا وتعدم كميات من الأغذية

أسيوط - هيثم البدرى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مفتشى الأغذية بالمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية للمرور على النوادى ومحلات الفسيخ والمخابز والحلويات خلال أيام العيد، وذلك لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالاسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، إن الحملة أسفرت عن المرور على 51 منشأة غذائية، وتم مخاطبة مجالس المدينة بغلق 11 منشأة لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية، كما تم سحب 76 عينة من الملوحة والحلويات وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.