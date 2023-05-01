وفاة مدير مرور الإسماعيلية السابق بعد صراع مع المرض

الإسماعيلية- صبرى غانم

توفى صباح اليوم الاثنين، اللواء عماد الدين سرحان مدير إدارة مرور الإسماعيلية السابق، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان سرحان وكيلا لإدارة المرور، ثم مديرا لإدارة المرور، ثم ترقى لدرجة لواء العام الماضى ونظرا لظروفه الصحية تقاعد، وأثناء إدارته لمرور الاسماعيلية أجرى العديد من العمليات الجراحات فى القلب، مما استدعى دخوله العناية المركزة أكثر من مرة، واشتد عليه المرض فى الأيام الأخيرة أثناء إدارته لمرور الإسماعيلية.

وفى عهده رفعت كفاءة مبانى المرور وسيارات ومدرسة القيادة، وجميع زملائه فى مديرية أمن الإسماعيلية وإدارة المرور يشهدون له بالكفاءة وحسن الخلق والطيبة، قائلين أنهم كانوا يرجعون إليه فى كل مشاكلهم وخاصة ضباط وأفراد إدارة مرور الإسماعيلية.

فيما سادت حالة من الحزن بين أهالى الاسماعيلية والسائقين الذين يتعاملون معه أثناء إجراءات التراخيص أناء فترة عمله فى إدارة المرور حيث كان يسهل الإجراءات عليهم ويتعامل معهم بروح القانون والإنسانية مبطقا الأمن الإنسانى، مشيرين أنه كان خدوما بطبعه ويساعد كل من يلجأ اليه.

وستقام صلاة الجنازة على جثمان اللواء عماد سرحان عقب صلاة الظهر من مسجد المطافى بالإسماعيلية وسيتم تقبل العزاء بدار مناسبات بدر بالشيخ زايد بالإسماعيلية.