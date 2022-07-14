تركيب اللوحات الخاصة بالتعريفة الجديدة بمواقف سيارات محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المواقف وإدارة مرور الإسماعيلية فى تركيب اللوحات الخاصة بالتعريفة الجديدة داخل موقف الإسماعيلية العمومى والمواقف الأخرى الموجودة داخل مدينة الإسماعيلية.

واعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أمس الأربعاء، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى والتاكسي بالعداد بزيادة تصل إلي 7%، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول بتحريك أسعار المواد البترولية.

وكلف محافظ الإسماعيلية القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن الأسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرورعلي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات للإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسي.

وشدد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة علي عدم السماح باستغلال المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويل اي مخالف إلى جهات التحقيق.

وجاءت زيادة التعريفة الجديدة كالآتى:

الإسماعيلية-المرج 26.5 جنيها، الإسماعيلية العاشر من رمضان 14، الإسماعيليه المنصوره 42.5 جنيها، الاسماعيلية بورسعيد 24 جنيها، الإسماعيلية دمياط 37 جنيها، الإسماعيلية السويس 22.5 جنيها، الإسماعيلية الزقازيق 22.5 جنيها، الإسماعيلية بلبيس 22.5 جنيها، الإسماعيلية طنطا 43، الإسماعيلية سعود 21 جنيها، الإسماعيلية فاقوس 21، الإسماعيلية العريش 48 جنيها، فايد المرج 26.5 جنيها، الإسماعيلية فايد 9.5 جنيها، الفردوس ابو سلطان 7.5 الفردوس ابو صوير 5 جنيهات، ابو صوير الزقازيق 17.5 جنيها، الموقف الجديد أبو صوير 5، القصاصين المرج 23 جنيها، الإسماعيلية القصاصين 8، الإسماعيلية الزقازيق 11.5 جنيها، القصاصين الصالحية 5جنيهات، القصاصين ابو صوير 4.75 جنيها، التل الكبير المرج 22 جنيها، التل الكبير الزقازيق 10 جنيهات، التل الكبير الإسماعيلية 10.5 القنطرة غرب المرج 33 جنيها، القنطرة غرب سعود 19جنيها، القنطرة غرب فاقوس 19جنيها، القنطرة غرب الصالحية 10.5 جنيهات، القنطرة غرب بورسعيد 20 جنيها، القنطرة غرب دمياط 33 جنيها، القنطرة غرب الإسماعيلية 8 جنيهات، الموقف الجديد ابو خليفه 4.75 جنيها، ابو خليفه القنطرة غرب 4.25 جنيها، القنطرة شرق العريش 33 جنيها، القنطره شرق بئر العبد 16جنيها ، الفردوس المستقبل 4.5 جنيها”.و التعريفة الجديدة للتاكسى داخل إحياء ومدينة محافظة الإسماعيلية قررت لجنة التسعير للتاكسى المواصلة داخل الحى 9 جنيهات ومن حى إلى حى 12جنيه وقيمة أجرة التاكسي لأكثر من حيين 15 جنيه.

وقامت غرفة عمليات محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المجاورة لوضع تعريفة ركوب موحدة بين محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، ونوهت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة، خلال بيان صادر عنها، قبل قليل، إنها قامت بالتواصل

مع غرف عمليات المحافظات المجاورة، بهدف تنسيق توحيد اسعار المواصلات الاقليمية ذهاب وعودة من وإلى الإسماعيلية، وذلك أسوة لما هو متبع في المحافظات.

و عقد اجتماع طاريء برئاسة المهندس أحمد عصام نائب محافظة الإسماعيلية مع كافة الاجهزة المعنية لوضع التصور النهائى للاسعار مع التنسيق مع محافظات الاقليم لتوحيد اجرة السفر ذهاب وعودة من وإلى الاسماعيلية.

ومن جهة أخرى قامت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بنشر فرق استقصاء ورصد لمتابعة العمل داخل موافق الإسماعيلية الداخلية والإقليمية وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود عقب إعلان التعريفية الرسمية للركوب.ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة.

جاء ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من امس الأربعاء.

كما طالب وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي بسرعة بالتنسيق بين كافة المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.