اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 07:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الصحة يكافئ "صحة دمياط" لاحتلالها المركز الأول فى المبادرات الرئاسية

الإثنين، 01 مايو 2023 07:18 م
وزير الصحة يكافئ "صحة دمياط" لاحتلالها المركز الأول فى المبادرات الرئاسية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
دمياط- معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على صرف مكافأة إجادة لمديرية الصحة بدمياط، وذلك بعد عرض مساعد الوزير للمبادرات الصحية الدكتور محمد حسانى للنتائج بالمحافظات، وذلك لحصول مديرية صحة دمياط على المركز الأول خلال الربع الأول 2023 على مستوى الجمهورية فى المبادرات الرئاسية.

 

ومن جانبه تقدم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لدعمه للمنظومة الصحية بدمياط، ويتقدم بالشكر للدكتور محمد حسانى مساعد الوزير للمبادرات الصحية.

 

 كما يتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمبادرات الرئاسية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.


صحة دمياط

اخبار دمياط

اخبار الصحة

اخبار المحافظات

وزير الصحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة