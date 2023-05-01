وزير الصحة يكافئ "صحة دمياط" لاحتلالها المركز الأول فى المبادرات الرئاسية

دمياط- معتز الشربينى

. وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، على صرف مكافأة إجادة لمديرية الصحة بدمياط، وذلك بعد عرض مساعد الوزير للمبادرات الصحية الدكتور محمد حسانى للنتائج بالمحافظات، وذلك لحصول مديرية صحة دمياط على المركز الأول خلال الربع الأول 2023 على مستوى الجمهورية فى المبادرات الرئاسية

ومن جانبه تقدم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لدعمه للمنظومة الصحية بدمياط، ويتقدم بالشكر للدكتور محمد حسانى مساعد الوزير للمبادرات الصحية.

كما يتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمبادرات الرئاسية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.