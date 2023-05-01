وزارة الصحة تكشف أنواع أورام الثدى.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أنواع أورام الثدى، حيث تتضمن نوعين من الأورام الأول حميد ويتميز ببطء نموه ولا ينتشر بينما النوع الثانى ورم خبيث ينمو بسرعة وينتشر.

وذكرت وزارة الصحة أن المبادرة الخاصة بصحة المرأة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى الاطمئنان الدورى على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأضاف أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 1335