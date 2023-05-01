وستتم دعوة أى شخص يشاهد أو يستمع إلى حفل التتويج يوم السبت للتعبير عن يمين الولاء "بيمين الولاء من الشعب"، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وينص القسم الذى سيتم تلاوته على الآتى: "أقسم على الولاء الحقيقي لجلالتك ولورثتك وخلفائك حسب القانون. فأرجو منك يا الله المساعدة".

يذكر أنها المرة الأولى فى التاريخ التى تتم فيها دعوة جميع الرعايا الملكيين للمشاركة رسميًا فى خدمة التتويج بهذه الطريقة، وهو ما أطلق عليه المنظمون اسم "ابتكار".