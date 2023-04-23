نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم فقرات فنية ثالث أيام عيد الفطر

وبدأت الحفل بالاحتفال بأعياد ميلاد أبناء المهندسين لمواليد شهر مارس وأبريل تحت رعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، تلاها فقرة سينما الاطفال والتى شارك فيها عدد كبير من أبناء المهندسين ثم فقرة عزف الكمان للنجم ياسر السعدى واختتمت بفرقة ايجبسانا.

وكان نادى المهندسين بالإسكندرية، قد نظم فعاليات كرنفال العيد لليوم الثانى على التوالى فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك بحضور عدد كبير من أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم تحت رعاية الأستاذ الدكتور هشام سعودي ومجلس نادى المهندسين بالإسكندرية.

وشملت الفعالية مسرح العرائس فقرة الشو الافريقي من فرقة نجوم النوبة، سينما الأطفال عازف الاورج چورج، وفقرة غنائية النجم محمود حسن، عازف الكمان ياسر السعدي، والنجمة الغنائية شيماء المغربي.

وشهد نادى المهندسين بالإسكندرية اقبال الآلاف من المهندسين من الاسكندرية والمحافظات لقضاء عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالفقرات الترفيهية التى تم تنظيمها من قبل مجلس نادى المهندسين بالإسكندرية.

يذكر أن انطلق كرنفال عيد الفطر المبارك فى نادي المهندسين بالإسكندرية بعد صلاة العيد التى اقيمت داخل نادي المهندسين بسابا باشا لأول مرة وفتح منطقة الالعاب للأطفال بالمجان، يأتى ذلك فى إطار تقديم خدمات ترفيهية متنوعة للمهندسين وذويهم فى نادى المهندسين بالإسكندرية.